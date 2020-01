Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße, Polizei sucht weitere Zeugen und den Unfallverursacher

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 13:03 Uhr

Bredstedt (ots) - Am Montagnachmittag (20.01.2020), um kurz vor 17:00 Uhr, soll

es in der Bahnhofstraße in Bredstedt auf Höhe der Hausnummer 28, zu einer

Verkehrsunfallflucht gekommen sein.



Ein grüner Pritschenwagen mit Ladefläche und Plöner Kennzeichen, beschädigte im

Vorbeifahren die Spiegelabdeckung eines dort am Fahrbahnrand parkenden Pkw.



Der verursachende Fahrer soll daraufhin angehalten und ausgestiegen sein. Der

Mann habe das zerbrochene Spiegelgehäuse von der Fahrbahn aufgehoben und

mehrfach versucht, es wieder am angefahrenen Spiegel zu befestigen. Als dies

nicht gelang, entfernte er sich mit seinem Fahrzeug vom Unfallort.



Dies wurde durch drei Zeuginnen beobachtet. Es werden weitere Zeugen des

Unfalls, sowie der Verursacher und dessen Beifahrer gebeten, sich bei der

Polizei in Bredstedt unter 04671-4044900 zu melden.



