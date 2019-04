Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW - Feuerwehr rettet eine Verletzte

von shz.de

11. April 2019, 21:58 Uhr

Rendsburg (ots) - B76 (ots) - Neudorf-Bornstein (Amt Dänischer

Wohld), 11.04.2019 , 19:13 Technische Hilfeleistung mit Menschenleben

in Gefahr (TH Y)



Heute am frühen Abend, gegen 19:13 Uhr kam es auf der Bundestraße

76 Höhe Neudorf-Bornstein, aus noch ungeklärter Ursache, zu einem

schweren Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einem LKW. Der PKW ist

seitlich in den LKW gefahren, hierbei wurde die Fahrerin des PKWs so

stark in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, dass sie mittels Schere und

Spreizer von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend ist

sie zur weiteren Behandlung in die Kieler Uni Klinik gefahren worden.

Die B76 war für die Rettungsarbeiten bis ca. 20:30 Uhr Vollgesperrt.

Zur Zeit, bis die Abschlepparbeiten des LKWs erledigt sind, ist die

B76 einseitig freigegeben und die Polizei regelt den Verkehr. Dieses

wird aber wohl noch längere Zeit andauern. Neben den Feuerwehren

Neudorf, Bornstein und Gettorf (welche die technische Rettung

durchgeführt hat), waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt

(Rettungshubschrauber Christoph 42) und drei Streifenwagen der

Polizei im Einsatz.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband

Rendsburg-Eckernförde



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mario Weinke



Telefon: 04331 / 28581 (Verband)

Mobil: 0 151 / 40 14 31 37

E-Mail: weinke@kfv-rdeck.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell