Verkehrsunfall mit Wohnmobil in Geesthacht

Ratzeburg (ots) - Am 01.06.2017, gegen 18.30 Uhr, kam es in der

Düneberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil und

drei parkenden Fahrzeugen.Ein 66 Jahre alter Geesthachter fuhr

vermutlich infolge eines gesundheitlichen Problems ungebremst, aus

Richtung Heuweg kommend, über die Kreuzung Spandauerstraße /

Düneberger Straße und landete nach Überqueren des Gehwegs im

Grundstückszaun eines Autohandels. Dabei beschädigte er drei dort

abgestellte Pkw.Der Fahrzeugführer kam mit dem Rtw ins Krankenhaus

Geesthacht. Die Unfallstelle musste zur Bergung des Wohnmobils für 20

Minuten voll gesperrt werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2020 oder 04541/809-2021



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

