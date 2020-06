Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Avatar_shz von shz.de

15. Juni 2020, 14:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 15. Juni 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 14. Juni 2020 - Groß Sarau bei Lübeck



Am 14. Juni 2020 kam es in den Mittagsstunden auf der Hauptstraße (L331) in Groß Sarau zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Pkw beschädigt wurden.



Ein 54 Jahre alter Mann aus Lübeck befuhr mit seinem Ford die L331 in Fahrtrichtung Ratzeburg. In Höhe einer Koppel, auf der sich ein Spargelverkaufsstand befindet, hielt der Lübecker an, um auf diese Koppel aufzufahren. Er musste Gegenverkehr passieren lassen.



Eine 40 Jahre alte Frau aus Nienhagen hielt mit ihrem Dacia unmittelbar hinter dem Ford des 54-Jährigen an. Auch ein 82 Jahre alter Mann aus Hamburg konnte mit seinem Opel hinter dem Dacia rechtszeitig anhalten. In dem Opel des Hamburgers befand sich auf dem Beifahrersitz seine 83 Jahre alte Partnerin.



Nach ersten Erkenntnissen realisierte ein 57 Jahre alter Mann aus Garbsen vermutlich aus Unachtsamkeit die Situation zu spät und fuhr dem 82-jährigen Hamburger mit seinem BMW auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schob der 57-Jährige die Fahrzeuge zusammen. Alle vier Fahrzeuge wurden, zum Teil erheblich, beschädigt.



Der 82-Jährige und seine Beifahrerin sowie die 40-Jährige Dacia-Fahrerin wurden leicht verletzt.



Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 18.500 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Conny Habo Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4624108 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell