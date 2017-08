Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ratzeburg (ots) - Am 01.08.2017, gegen 05.22 Uhr, befuhr ein

26jähriger aus Siebenbäumen mit seinem Pkw VW Passat die K 47 von

Grinau kommend in Richtung Groß Schenkenberg. Hinter dem Ortsausgang

Grinau, in einer leichten Rechtskurve, kam der Pkw vermutlich infolge

nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte frontal mit einem Baum. Der alleine im Pkw befindliche

Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

PD Ratzeburg, Pressestelle

Torsten Gronau

Telefon: 04541-809 2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 01.Aug.2017 | 10:23 Uhr