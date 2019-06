Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

von shz.de

28. Juni 2019, 10:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 28. Juni 2019 | Kreis Stormarn - 28.06.2019

Grönwohld



Heute Morgen, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 32 in

Grönwöhld, Papierholz zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer

verletzten Person.



Eine 32-jährige Reinfelderin befuhr mit ihrem Skoda Yeti die

Kreisstraße 32 in Grönwöhld in Richtung Trittau. Nach ersten

Erkenntnissen kam die Fahrzeugführerin aus bislang unbekannter

Ursache im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab

und prallte gegen eine Vorgartenhecke. In Folge dessen überschlug

sich der Skoda und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum

Stehen.



Die Reinfelderin wurde von der Feuerwehr Trittau und Grönwohld aus

ihrem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus gebracht.



Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht

gemacht werden.



Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die

Kreisstraße 32 ca. 2 Stunden voll gesperrt.









