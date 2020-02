Verkehrsunfall mit Flucht

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 15:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Medien-Information 10. Februar 2020 | Kreis Stormarn -

09.02.2020 Wohltorf



Am 09.02.2020 kam es gegen 23:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wohltorf.



Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw Audi Q5 die Straße "Am Tonteich"

in Wohltorf, von der Gutenbergstraße kommend in Richtung S-Bahnhof Wohltorf.



Der Pkw Audi kam aus bisher unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und

kollidierte mit einem Pkw Smart, der dort am Fahrbahnrand abgestellt war. Durch

den Zusammenstoß wurde der Pkw Smart um 180 Grad gedreht und beschädigte ein

Hinweisschild für eine Wasserleitung.



Der beschädigte Pkw Audi wurde anschließend im Ziegeleiweg aufgefunden. Personen

wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa

25.000 EUR beziffert.



Die Ermittlungen zum / zur tatverdächtigen Fahrzeugführer / -in des Pkw Audi Q5

dauern an und werden vom Polizeirevier Reinbek geführt.



