Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Avatar_shz von shz.de

25. Februar 2020, 10:13 Uhr

Neumünster (ots) - Owschlag. Am gestrigen 24.02.2020, kam es gegen 17.30 Uhr zu

einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 265. Der 65 Jahre alte Fahrer

eines Renault Megane war auf dem Weg von Eckernförde nach Owschlag und kam in

Höhe der Ortschaft Sachbüttel von der Fahrbahn ab. Der Fahrer geriet mit seinem

Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen und im

weiteren Verlauf zwischen Leitplanke und Böschung. Durch den Unfall zog sich der

Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in die Imland Klinik nach

Rendsburg verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf ungefähr 20.000EUR

belaufen.



Jochen Lentföhr



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4529343

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell