Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Neumünster

27. Oktober 2019, 13:15 Uhr

Neumünster (B 205) (ots) - Am Samstag (26.10.19) um 10.25 Uhr

wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 205 in Neumünster drei

Personen leicht verletzt.



Ein 60 Jahre alter Norweger befand sich mit dem Audi eines

Boostedters auf Probefahrt. Zwischen den Abfahrten Boostedter Straße

und Saalestraße überholte der Mann eine Fahrzeugkolonne.



Dabei übersah er einen entgegenkommenden Nissan, den der Audi am

Heck touchierte. Dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verlierend

stieß der Norweger mit zwei weiteren PKW zusammen, bevor der Audi in

einem Straßengraben zum Stehen kam.



Durch die Kollisionen wurden im Wagen des Verursachers die Airbags

ausgelöst, wodurch drei Insassen inkl. des Fahrers leichte

Verletzungen erlitten, die jedoch nicht in einem Krankenhaus

behandelt werden mussten.



Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den

involvierten Fahrzeugen entstanden jedoch Sachschäden von insgesamt

schätzungsweise 40 000 EUR.



Die B 205 musste im betroffenen Bereich für die umfangreichen

Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten -der Verursacher-PKW wurde

mittels eines Krans aus dem Straßengraben gehoben- für etwa

eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.



Für den Norweger hat die Probefahrt weitere Folgen: Neben dem

durch die Polizei eingeleiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ordnete die

informierte Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Führerscheins

und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung an.



Thorben Strauch









