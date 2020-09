Verkehrsunfall - Fahrer flüchtig

Avatar_shz von shz.de

08. September 2020, 10:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 08. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.09.2020 - Panten



Am 07.09.2020, gegen 23.20 Uhr, ereignete sich in der Dorfstraße in Panten ein Verkehrsunfall, bei dem die Beifahrerin schwer verletzt wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer die K35 aus Richtung Nusse kommend in Fahrtrichtung Neu-Lankau. Am Ortseingang Panten folgte der Passat-Fahrer nicht dem Straßenverlauf einer Linkskurve sonders fuhr geradeaus. Das Fahrzeug streifte zunächst einen am Fahrbahnrand stehenden Baum, durchfuhr eine Grundstückshecke und kam erst anschließend in einem Vorgarten zum Stehen.



Die 16-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer entfernte sich unerkannt.



Da nicht auszuschließen war, dass sich auch der unbekannte Fahrzeugführer verletzt haben könnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, u.a. mit Unterstützung des Hamburger Polizeihubschraubers, eingeleitet. Die Absuche blieb jedoch erfolglos.



Die Polizeistation Nusse hat die Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Sandra Kilian Telefon: 04541/809-2010



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4700488 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell