Verkehrsunfall auf der Autobahn BAB A 1

23. September 2019, 14:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 23. September 2019 | Kreis Stormarn -

22.09.2019 Lasbek



Am 22.09.2019, gegen 06:35 Uhr, kam es auf der BAB 1, in

Fahrtrichtung Lübeck, in Höhe Lasbek zu einem Verkehrsunfall mit zwei

verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr

ein 20-jähriger Hamburger mit seinem VW Touran die BAB 1 aus Hamburg

kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Er befuhr den rechten von insgesamt

drei Fahrstreifen. Etwa in Höhe Kilometer 30,1 stand auf dem

Standstreifen ein Citroen C4 mit eingeschaltetem Warnblinklicht. In

dem Fahrzeug befand sich ein 27-jähriger Franzose. Der 20-jährige

Hamburger kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von seinem

Fahrstreifen ab und fuhr gegen den haltenden Citroen auf dem

Standstreifen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug der

Citroen sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten

bei dem 20-jährigen Hamburger Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen

Wert von 1,41 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und

ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Der Hamburger wurde leicht verletzt, der 27-jährige Fahrer des

Citroens wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligte

wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



Der rechte und mittlere Fahrstreifen blieben für die Dauer der

Bergung- und Unfallaufnahme für ca. 1 1/4 Stunden gesperrt.



Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000,-- Euro.









