Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Alkohol, Drogen, Medikamente

von shz.de

13. Dezember 2018, 09:13 Uhr

Osterrönfeld, B 202 (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - In den

Abendstunden des 12.12.18 führte die Rendsburger Polizei in

Osterrönfeld umfangreiche Kontrollen im Straßenverkehr mit dem

Schwerpunkt Alkohol, Drogen und Medikamente durch.



Der gegen 23 Uhr beendete sechsstündige Einsatz rund um einen

Pendlerparkplatz an der B 202 war Teil einer landesweiten

Aktionswoche zu diesem Thema.



Unterstützt durch Personal des Hauptzollamtes Kiel überprüften die

knapp 20 Beamten an zwei stationären sowie im Rahmen mobiler

Kontrollen etwa 250 Fahrzeuge.



Dabei wurden ein Fahrer mit zu viel Alkohol am Steuer sowie ein

weiterer mit offensichtlicher Drogenbeeinflussung festgestellt.

Letzteren erwartet neben dem fälligen Ordnungswidrigkeitenverfahren

auch eine umfangreiche Strafanzeige, da man zusätzlich mit einem

nicht zugelassenen und mit entwendeten Kennzeichen versehenen PKW

unterwegs war und der 18-Jährige Rendsburger zudem nicht im Besitz

der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.



Neben einer weiteren Straftat wegen Fahrens ohne Führerschein

ahndeten die Einsatzkräfte sieben weitere Ordnungswidrigkeiten wie

beispielsweise Handynutzung am Steuer.



Die Einsatzleitung zeigte sich trotz Erwartung umfangreicherer

Feststellungen mit dem Ergebnis zufrieden, zumal größere

Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses ausblieben und die meisten

Kontrollierten explizit ihr Verständnis für die Maßnahme äußerten.



Thorben Strauch









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell