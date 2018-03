Verkehrskontrollaktion der Landespolizei - Bilanz

von shz.de

20. März 2018, 10:23 Uhr

Kiel (ots) - Mit der TISPOPL-Kontrollwoche "Seatbelt" vom

12.03.2018 bis 18.03.2018 führte die Landespolizei verstärkt

Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Kontrollen standen Verstöße

gegen die Gurtpflicht und Verstöße gegen die Nutzung von

elektronischen Geräten, wie zum Beispiel Smartphones, am Steuer. Am

Mittwoch, den 14.03.2018, fanden auch landesweite Großkontrollen

statt.



Nun liegt die Bilanz der gesamten Kontrollwoche vor:



- Insgesamt wurden rund 21.000 Fahrzeuge kontrolliert.

- Dabei wurden insgesamt 2014 Gurtverstöße festgestellt, in 57

Fällen wurden Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert.

- In 1222 Fällen waren Verkehrsteilnehmer durch die verbotene

Nutzung von Mobiltelefon etc. abgelenkt und müssen nun mit einem

Bußgeld rechnen.

- In 64 Fällen mussten Strafverfahren eingeleitet werden (z.B.

wegen fehlenden Versicherungsschutzes, Kennzeichenmissbrauches

oder Urkundenfälschung).

- In 28 Fällen wurden Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen,

die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.



Bei der vergleichbaren Kontrollaktion im März 2017 wurden zwar

mehr Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt (insgesamt waren es

rund 3100), aber deutlich weniger Verstöße gegen das Handy-Verbot

(851 statt wie jetzt 1222).



"Die verbotene Nutzung von Handy, Smartphone und Co. ist ein

Riesenproblem im Straßenverkehr. 1222 Verkehrsteilnehmer waren

abgelenkt oder sogar im Blindflug unterwegs, als wir sie ertappt

haben. Jeder Griff zum Handy macht den Straßenverkehr unsicherer. Wir

werden daher unseren Überwachungsschwerpunkt konsequent

weiterverfolgen", so Uwe Thöming Leiter des Sachgebietes

Verkehrssicherheitsarbeit im Landespolizeiamt Kiel.



Die Überwachungsaktion mit dem Schwerpunkt Sicherheitsgurt und

Handy wird im September 2018 wiederholt werden. Bei der

nächstfolgenden Aktion der Landespolizei wird vom 17. bis 23. April

ein Überwachungsschwerpunkt auf die zulässigen Geschwindigkeiten

gelegt.









Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Schleswig-Holstein

Landespolizeiamt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mühlenweg 166

24116 Kiel

Telefon: +49 431 160-61428

E-Mail: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de



Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell