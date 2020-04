++"Verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss!" ++ #Corona-Regeln: der Bußgeldkatalog gibt den Rahmen vor ++ die Polizei ist präsent: Einhaltung und Kontrolle der ...

Avatar_shz von shz.de

10. April 2020, 11:12 Uhr

Lüneburg (ots) - ++ "Verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss!" ++ #Corona-Regeln: der Bußgeldkatalog gibt den Rahmen vor ++ vermeiden Sie ausschweifende Osterausflüge ++ die Polizei ist präsent: Einhaltung und Kontrolle der Abstandsregeln ++



Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen



"Verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss! ... ist unser Wunsch für das Osterwochenende ... verleben Sie ruhige Ostertage im engsten Familienkreis und bleiben Sie gesund."



"Es ist noch zu früh Entwarnung zu geben", so die Polizei in der Region. Auch wenn insbesondere in der Region Nord-Ost-Niedersachsen ein positiver Trend bei den Coronavirus-Infektionszahlen festgestellt werden kann, sind wir noch lange nicht über den Berg. "Wir freuen uns, dass ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger die gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung der Pandemie so solidarisch und vorbildlich unterstützt", jedoch hat das letzte Wochenende mit bestem Frühlingswetter auch gezeigt, dass die Kontaktbeschränkungen und Abstandregelungen nicht überall eingehalten wurden.



Auch im Hinblick auf die kommenden Osterfeiertage wird die Polizei mit Unterstützung von Beamten der Lüneburger Bereitschaftspolizei in allen drei Landkreisen der Region präsent sein und die Regeln der #sozialenDistanz sowie die Gebote des Kontaktverbotes kontrollieren.



"Verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss!" ...



Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes können bei Ordnungswidrigkeiten Bußgelder von bis zu 25.000 Euro sowie im Falle von Straftaten Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahre drohen. Ein entsprechender Bußgeldkatalog für Niedersachsen ist seit dieser Woche in Kraft getreten, so dass empfindliche Bußgelder drohen.



Keine Ausflüge zu Ostern



Gutes Wetter könnte die Menschen am Wochenende zu Ausflügen verleiten. Verzichten Sie dieses Jahr auch diese Osterausflüge. Das Land hat durch seine Rechtsverordnung den Tagestourismus stark eingeschränkt. Zudem wird es auch in unserer Region für einzelne Zielorte auch Verbote und Sperrungen geben. "Bitte lassen Sie auch zu Ostern alle Sorgfalt walten und bleiben Sie zu Hause!"



Kontrollen und Sperrungen an der Elbe/Region Hitzacker (Lüchow-Dannenberg)



Nachdem am vergangenen Wochenende insbesondere der Marktplatz und die Stadtinsel Hitzacker gut besucht wurden, haben Samtgemeinde Elbtalaue und Landkreis Lüchow-Dannenberg für die kommenden Tage Beschränkungen für "Hot Spots" wie die Stadtinsel Hitzacker erlassen. Nachdem im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern bereits seit Längerem strenge Kontrollen erfolgen, hatte es einen unerwarteten "Verdrängungseffekt" gegeben. Motorradgruppen, die sonst auf der anderen Elbseite unterwegs gewesen wären, haben am vergangenen Wochenende verstärkt die hiesige Elbuferstraße genutzt. Die Polizei wird entsprechende Sperrungen und auch das seit Jahren geltende Durchfahrtsverbot an Sonn- und Feiertagen der Elbuferstraße konsequent überwachen und Verstöße ahnden.



In Hinblick auf angekündigte und durch den Landkreis verbotene demonstrative Aktionen in Lüchow erinnert auch die Polizei an die landesweiten Vorgaben: Grundsätzlich sind Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen derzeit verboten. Dieses Verbot umfasst laut Innenministerium auch die Durchführung von Versammlungen.



Die Ordnungshüter bedanken sich schon jetzt für die Einsicht und das vorbildliche Verhalten aller die dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Unterstützen Sie uns weiter bei den gemeinsamen Bemühungen. Schöne Ostertage und bleiben Sie gesund.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg Pressestelle Kai Richter Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/4569079 OTS: Polizeiinspektion Lüneburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell