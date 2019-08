Vereidigung stellv. Stadtwehrführer, Wehrführer und stellv. Wehrführer durch Senator Hinsen

von shz.de

07. August 2019, 19:28 Uhr

Lübeck (ots) -



Liebe Medienvertreter*innen,



die diesjährige Vereidigung des stellv. Stadtwehrführers, der

Wehrführer und der stellv. Wehrführer wird in diesem Jahr wieder -

wie gewohnt - im Rathaus durch Senator Hinsen durchgeführt.



Sie findet statt am:



Dienstag, 03. September 2019, 17.00 Uhr im Rathaus, Audienzsaal.

(Treffpunkt Rathaushaupteingang um 16:45 Uhr)



Sie sind herzlich eingeladen! Eine Einladung mit einer Namensliste

finden Sie in der Pressemappe.



Da es sich hierbei um ehrenamtliche Funktionsträger handelt,

würden wir uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium freuen.

Für Rückfragen stehen ich Ihnen gerne zur Verfügung. Aus

organisatorischen Gründen würde ich mich über eine kurze Rückmeldung

per Mail freuen.



Mit kollegialen Grüßen



LM Björn von Mateffy









Stadtfeuerwehrverband Lübeck

- Fachwart Öffentlichkeitsarbeit -

Björn von Mateffy

Luisenhof 5-9

23569 Lübeck

Mobil: 0151 / 161 33333

E-Mail: b.mateffy@stfv-hl.de

http://www.stfv-hl.de



Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell