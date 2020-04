Vandalismus an mehreren Pkw - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

08. April 2020, 15:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Mölln / Breitenfelde



In der Nacht vom 07.04.2020 auf den 08.04.2020 kam es in der Waldstadt in Mölln und in Breitenfelde zu Sachbeschädigungen mehreren Pkw. Tatbetroffen waren die Danziger Straße und Posener Straße in Mölln, sowie die Herrenstraße in Breitenfelde Unbekannte Täter schlugen mit Gegenständen gegen parkende Fahrzeuge ein oder bewarfen die Pkw mit Steinen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.



Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Vandalismus. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Wem sind in den betroffenen Straßen oder deren Umgebung verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mölln unter der Telefonnummer 04542-80990.



