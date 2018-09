Unter Alkoholeinfluss zwei parkende Fahrzeuge beschädigt

von shz.de

Ratzeburg (ots) - 17. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.09.2018 -

Gülzow Am 15.09.2018, gegen 00:15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 49

(Geesthachter Straße) in Neu Gülzow zu einem Verkehrsunfall unter

Alkoholeinfluss. Ein Anwohner aus Neu Gülzow wachte von einem lautem Krachen auf

und schaute aus dem Fenster. Da sah er, dass drei Fahrzeuge in einen Unfall

"verwickelt" waren.



Ein 30-jähriger Geesthachter befuhr mit einem Seat Leon die K 49 aus Richtung

Gülzow kommend in Richtung Geesthacht. In gleicher Fahrtrichtung parkten am

rechten Fahrbahnrand ein VW Golf und ein BMW 316. Aus bislang nicht geklärter

Ursache kollidierte der Geesthachter mit dem BMW und schob diesen auf den davor

parkenden VW Golf.



Die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevieres Schwarzenbek stellten starken

Atemalkoholgeruch bei dem Geesthachter fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,04 Promille. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Der

Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000,- Euro.



