Unruhiger Sonntagvormittag für die Kieler Feuerwehr

Kiel (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09.15 Uhr wurde die

Berufsfeuerwehr Kiel zu einem Feuer in einer Sauna gerufen. In einem

Fitnesstudio im Kronshagener Weg waren Holzverkleidungen im Saunaraum

in Brand geraten. Aufgrund des schnellen Einsatzes des Löschzuges der

Hauptfeuerwache konnte das Feuer innerhalb weniger Minuten gelöscht

werden. Die um die Zeit bereits anwesenden Gäste blieben unverletzt.

Das Feuer war von einem umsichtigen Mitarbeiter entdeckt worden. Als

Ursache wird ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen. Die

Nachlösch- und Belüftungsarbeiten dauerten noch bis 11.00 Uhr. Noch

während der Einsatz andauerte, kam es zu einem weiteren Einsatz in

Elmschenhagen. In einem Alten- und Pflegeheim in der Rüsterstrasse

hatte Essen auf dem Herd gebrannt. Die Rauchentwicklung führte zum

Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage. Der Löschzug der

Ostfeuerwache und die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen brauchten

jedoch nicht mehr tätig werden.









