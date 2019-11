Ungewöhnlicher Einsatz zu Halloween

Avatar_shz von shz.de

01. November 2019, 12:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 01. November 2019 | Kreis Stormarn - 31.10.2019 Trittau



Zu einem ungewöhnlichen Einsatzverlauf kam es in Trittau. Dort wurde in den

frühen Morgenstunden des 31.10.2019 ein 21-jähriger Hamburger in einem

Straßengraben liegend entdeckt. Der junge Mann war nicht ansprechbar und wies

diverse sichtbare Verletzungen, offene Schnittwunden im Gesicht sowie größere

Blutanhaftungen am Hals, auf. Ein Unfallgeschehen sowie ein strafbarer

Hintergrund konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Zum Glück stellte sich

wenig später heraus, dass der junge Mann einen guten Visagisten hatte. Er war

zuvor so geschminkt auf einer Halloweenparty und machte sich anschließend zu Fuß

auf den Heimweg. Aufgrund des starken Alkoholkonsums (über 4 Promille) kam er

nicht weit und blieb im Straßengraben schlafend liegen.



Dank eines aufmerksamen Fahrzeugführers wurde der Hamburger entdeckt und konnte

in ärztliche Obhut übergeben werden. Mit Blick auf seinen Alkoholisierungsgrad

wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.







Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell