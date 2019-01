Unfallflucht und Trunkenheit

von shz.de

21. Januar 2019, 11:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 21. Januar 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg

- 19.01.2019 Geesthacht



Samstagabend hat ein Mann in Geesthacht im betrunkenem Zustand mit

seinem Wagen einen anderen angefahren und ist geflüchtet. Eine Zeugin

beobachtete den Vorfall und meldete es umgehend bei der Polizei.



Um 22.00 Uhr, befuhr der Beschuldigte mit seinem Kia Magentis die

Rathausstraße in Geesthacht. Dort touchierte er einen geparkten VW

Golf mit seinem Außenspiegel, setzte seine Fahrt aber dennoch fort.



Aufgrund des Zeugenhinweises konnte das Fahrzeug des Beschuldigten

in der Berliner Straße durch Polizeibeamte angetroffen und gestoppt

werden. Eine von den Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme

durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab bei dem 63-jährigen

Geesthachter einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin ist die Entnahme

einer Blutprobe angeordnet worden.



Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in

den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell