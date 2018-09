Unfall nach Reifenplatzer

von shz.de

26. September 2018, 10:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - BAB 24 / Witzhave



Am 25.09.2018, gegen 20.00 Uhr, kam es auf der BAB 24,

Fahrtrichtung Berlin, zwischen dem Parkplatz Hahnenkoppel und der

Anschlussstelle Witzhave, zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier

beteiligten Fahrzeugen, drei verletzten Personen und hohem

Sachschaden.



Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf den rechten

Fahrstreifen der A 24. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der

48-jährige auf Grund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein

Fahrzeug, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam auf dem

linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein 56-jähriger Mann fuhr mit einem

Mercedes auf dem linken Fahrstreifen und stieß dort mit dem VW Golf

zusammen. Der 48-jährige Fahrer eines VW Passats befuhr auf Grund

eines Überholmanövers ebenfalls den linken Fahrstreifen und

kollidierte mit dem Mercedes. Abschließend fuhr ein 52-jähriger Mann

mit einem Volvo auf den Passat auf.



Die Fahrer des VW Golf und des Mercedes wurden leicht verletzt.

Der 48-jährige Passatfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der

52-jährige blieb unverletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser

eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 63.000,-

Euro.



Die Unfallstelle erstreckte sich über ca. 100 m. Für die Dauer der

Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die A 24 in

Fahrtrichtung Berlin für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es kam

zu einer erheblichen Staubildung Gegen 00.40 Uhr war die Fahrbahn

wieder vollständig frei gegeben.









