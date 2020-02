Unfall mit vier Verletzten

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 13:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 03. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 01.02.2020

- Groß Sarau Am Samstagfrüh (01.02.2020), gegen 06:15 Uhr kam es auf der B 207 /

Groß Sarau zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer und drei Fahrzeuginsassen

verletzt wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jährigen Bremer mit einem VW Golf

die B 207 aus Lübeck kommend in Richtung Ratzeburg. Während eines

Überholvorganges zwischen den Anschlussstellen Pogeez und Groß Sarau, verlor der

Bremer die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach

rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der VW bevor er im

Straßengraben zum Stehen kam. Der 23-jährige sowie die drei Fahrzeuginsassen (25

m, 21 w und 26 m) wurde dabei leicht verletzt. Der 26-jähige Mann aus Lübeck

wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest während der Unfallaufnahme vor Ort, ergab bei

dem Bremer einen vorläufigen Atemalkoholwert von 0,98 Promille. Daraufhin wurde

eine Blutprobeentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.



Der 23-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Die weiteren

Verkehrsunfallermittlungen hat das Polizeirevier Ratzeburg übernommen.



