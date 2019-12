Unfall mit ungeahnten Folgen

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 10:52 Uhr

Ratzeburg (ots) - 10. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 09.12.2019 BAB A1

Reinfeld Am 09.12.2019 ereignet sich auf der BAB 1 Fahrtrichtung Hamburg, im

Abfahrtsbereich des Rastplatzes Trave, ein Verkehrsunfall mit zwei leicht

verletzten Personen. Gegen 23:25 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Bad

Oldesloe mit einem BMW 320 die BAB A 1 in Richtung Hamburg und verließ diese an

dem Rastplatz Trave. Im Abfahrtsbereich parkte am linken Fahrbahnrand eine

Sattelzugmaschine Volvo eines 66-jährigen aus Bocholt. Nach erstem

Ermittlungsstand fuhr der Oldesloer in einer langgezogenen Rechtskurve gegen die

abgestellte Sattelzugmaschine. Nach eigenen Angaben sei er beim Abbremsen seiner

nicht angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen gekommen. Der Oldesloer und seine

30-jährige Beifahrerin, auch aus Bad Oldesloe, wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 51.000, -- Euro. Während der

Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

gegen den Oldesloer. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Bei dem 29-jährigen

Fahrer wurde aufgrund des Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen und ein

Strafverfahren gem. § 315c StGB - Gefährdung des Straßenverkehrs, § 21 StVG -

Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4463865

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell