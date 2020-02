Unfall mit Radfahrerin - Autofahrer und Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

28. Februar 2020, 13:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 28. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 24.02.2020 - Reinfeld



Am Montag (24.02.2020), gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Klosterstraße in

Reinfeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche Radfahrerin verletzt

wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen sowie nach dem unfallbeteiligten

Fahrzeugführer/-in.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 16-jährige Reinfelderin mit ihrem

Fahrrad in der Klosterstraße von der Hamburger Straße kommend in Richtung

Karpfenplatz. Ihr unmittelbar entgegen kam ein dunkler Kleinwagen. Dieser sei

auf der Fahrbahn so weit links geführt worden, dass die Radfahrerin die Fahrbahn

verließ und über einen Kantstein ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit

dem Pkw zu verhindern. Die Jugendliche stürzte in einen angrenzenden Zaun und

verletzte sich dabei leicht.



Der dunkle Kleinwagen setzte seinen Weg unvermittelt fort.



Zeugen des Unfalls und der Fahrer/-in des dunklen Kleinwagens werden gebeten,

sich bei der Polizeistation Reinfeld unter der Telefonnummer 04533/79340-0 zu

melden.



