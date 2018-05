Unfall mit E-Mobil - eine Heruasforderung für die Rettungskräfte der Feuerwehr ? Praxistag am 05.05.2018, 09:00-16:00 Uhr , GreenTecCampus, Lecker Str. 7, 25917 Enge-Sande

von shz.de

04. Mai 2018, 00:18 Uhr

Husum (ots) -



Derzeit sind im Landkreis Nordfriesland 370 Elektrofahrzeuge

zugelassen, da mag der ein oder andere denken "Bei so weinig

Fahrzeugen wird schon nichts passieren...". Aber gerade dann wenn

keiner damit rechnet passiert es eben doch, ein Unfall auf unseren

Straßen, der dann die Rettungskräft fordert. Ob von den

Elektrofahrzeugen für die Einsatzkräfte eine besondere Gefahr ausgeht

soll auf dem "Praxistag - Erneuerbare Energien auf der Straße"

erörtert werden, das ganze vormittgas in einem Theorie-Block und nach

der Mittagspause ab 13:00 Uhr an verschiedenen Praxis-Staionen an

insgesamt 16 verchiedenen Elektrofahrzeugen. "Der GreenTec-Campus ist

weit übr die Kreisgrenzen Nordfrielands bekannt für seine Kompetenz

in Sachen E-Mobilität." so Kreisbrandmeister Christian Albertsen, Die

Möglichkeiten die uns hier geboten werden, finden wir sonst

nirgendwo. Das Seminar war mit 80 Teilnehmern sehr schnell

ausgebucht, zeigt es das auf der Seite der Rettungskräfte ein großes

Interesse an der Thematik besteht. Der Hochleistungsakku ist von

aussen nicht erkennbar, daher ist eine genau Erkundung des Fahrzeuges

unabdingbar um evtl. Gefährdungen der Einsatzkräfte zu vermeiden. Im

Anschluß an das Seminar besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit

mit den verschiedenen E-Fahrzeugen auf der Teststrecke im

GreenTec-Campus ein Probefahrt durchzuführen.



Fachkundiges Personal für O-Töne steht während des Praxistages

bereit, auch sind bewegte Bilder im Praxiseil des Seminar möglich.



Sollte die Thematik für sie so interessant sein, dass sie eine

nBesuch des Praxis-Tages planen, so lassen sie es uns gerne wissen,

wir könne ndann besser planen und sie noch gezielter mit

Informationen versorgen.



Eine kurze eMail an Christian.Albertsen@kfv-nf.de würde uns schon

genügen.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland

Pressesprecher

Christian Albertsen

Telefon: +49 (172) 450 21 68

Fax: +49 (4841) 9674-74

E-Mail: christian.albertsen@kfv-nf.de

www.kfv-nf.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland, übermittelt durch news aktuell