Unfall im Baustellenbereich

07. Mai 2019, 11:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - 07. Mai 2019 | Kreis Stormarn - 07.05.2019

BAB 1 / Hamberge



Heute Morgen, gegen 04.11 Uhr, kam es auf der BAB 1 Fahrtrichtung

Hamburg, in Höhe der Ortschaft Hamberge zu einem Verkehrsunfall im

Baustellenbereich. Auf der A 1, zwischen dem Kreuz Lübeck und der

Anschlussstelle Reinfeld befindet sich derzeit eine Baustelle, zur

Einrichtung einer Teststrecke - der E-Highway. Von drei Fahrspuren

stehen hier nur zwei Fahrspuren für den Verkehr zur Verfügung.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 64-jähriger Lübecker mit seinem

Pkw Dacia vom Kreuz Lübeck kommend in Richtung Reinfeld. Am Beginn

der Baustelleneinrichtung, geriet er in den abgesperrten Bereich und

fuhr dort gegen einen abgestellten Anhänger eines

Baustellenfahrzeuges.



Der Lübecker blieb zwar unverletzt, wirkte jedoch sehr

desorientiert.



Zur Bergung des Fahrzeuges aus dem Baustellenbereich wurde

kurzzeitig der rechte Fahrstreifen gesperrt.



Das Polizei-Autobahnrevier in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen

zur Unfallursache aufgenommen.



Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können nicht

gemacht werden.









