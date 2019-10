Unfall auf der BAB 1 - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

24. Oktober 2019, 16:57 Uhr

Ratzeburg (ots) - 24. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 23.10.2019

BAB A1 Todendorf



Am 23.10.2019, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 1, in

Höhe des Autobahnkreuzes Bargteheide in Fahrtrichtung Süden ein

Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldeten etwa ab Autobahnkreuz

Lübeck mehrere Verkehrsteilnehmer - unabhängig voneinander- einen

dunklen Audi A6 mit aggressiver Fahrweise. Der Audi soll dabei

mehrfach unvorhersehbar und unangekündigt die Fahrstreifen gewechselt

haben und mindestens eine Verkehrsteilnehmerin konnte einen Unfall

nur mit einer Gefahrbremsung verhindern. In Höhe des Autobahnkreuzes

Bargteheide touchiert der Audi einen Seat Leon einer 25-jährigen Frau

aus Oststeinbek hinten links. Der Seat wird dabei so stark

beschädigt, dass die Frau nicht weiterfahren kann. Der Audi fährt

trotz starker Schäden weiter, gerät im weiteren Verlauf in die

mittlere Schutzplanke und beschädigt auch diese erheblich. Danach

fährt der Audi auf dem linken Fahrstreifen weiter und überholt einen

auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Renault Megane, eines

47-jährigen Hamburgers. Bei dem Überholvorgang stößt der Audi gegen

den Renault. Der Renault wird durch die Wucht des Zusammenstoßes nach

rechts von der Fahrbahn geschleudert und schlittert über die

Außenschutzplanke in den dahinter befindlichen Graben. Der Renault

kommt erst an dem Hinweisschild "1000m Buddikate" zum Stehen. Der

Hamburger und die Frau aus Oststeinbek werden aufgrund der

Zusammenstöße leicht verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.



Der Audi setzt seine Fahrt Richtung Hamburg über den Rastplatz

Buddikate fort, verlässt die BAB A 1 an der Anschlussstelle

Ahrensburg und stoppt dort seine Fahrt. Hier kann er von den

eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert werden. Im Rahmen der

Überprüfung machte der 50-jährige Fahrer aus Ratingen einen eher

abwesenden Eindruck. Alkohol und die Einnahme von Betäubungsmittel

konnte nicht ausgeschlossen werden. Daraufhin ordneten die Beamten

die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.



Es entstand hier ein Gesamtsachschaden von ca. 100.000,- Euro Nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beteiligten

Fahrzeuge zur Rekonstruktion des genauen Unfallgeschehens

sichergestellt. Des Weiteren wurde zur Klärung der genauen

Unfallursache ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.



Das Polizei-Autobahnrevier Bad Oldesloe hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Zeugen und Hinweisgeber melden

sich bitte beim Polizei-Autobahnrevier in Bad Oldesloe unter der

Telefonnummer 04531/17060.









