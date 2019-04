Unfall am Bahnübergang

von shz.de

20. April 2019, 18:03 Uhr

Dagebüllkirche (ots) -



Heute Mittag gegen 13.30 Uhr kam es an einem Bahnübergang auf der

Bahnstrecke Niebüll - Dagebüll zu einem Unfall. Eine Streife der

Bundespolizei übernahm den Einsatz in Amtshilfe.



Die Bundespolizisten stellten vor Ort fest, dass es auf dem

Bahnübergang Dagebüll-Kirche zur Kollision eines VW Golf mit einem

Zug der NEG gekommen war. Die Beamten konnten ermitteln, dass eine

46-Jährige mit ihrem Auto auf dem Bahnübergang angehalten hatte. Sie

war ausgestiegen und wollte mit einer Gruppe, die auf einem

Traktorgespann unterwegs war und eine Flasche weggeworfen hatte,

diskutieren. Als sie zu ihrem PKW zurückkam hatte sie den

herannahenden Zug offensichtlich noch nicht bemerkt. Der

Triebfahrzeugführer hatte bereits Hupsignale gegeben und die Frau

bemerkte den Zug erst jetzt im Rückspiegel.



Sie konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Es kam zur

Kollision. Die Autofahrerin und die 30 Reisenden im Zug blieben

unverletzt. Der Zug war nicht mehr fahrbereit und musste nach Niebüll

geschleppt werden.



Die Bahnstrecke war für die Unfallaufnahme und die Bergung

gesperrt.



Vor Ort waren 20 Kameraden der Feuerwehr Dagebüll, der

Rettungsdienst, die Bundespolizei und der Notfallmanager der NEG. Die

Bahnstrecke wurde gegen 16.00 Uhr wieder freigegeben.









