Uetersen - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

von shz.de

24. Juni 2019, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 21.06.2019 auf

Samstag, dem 22.06.2019, ist es in der E.-L.-Meyn-Straße in Uetersen

zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus gekommen.



Nach den polizeilichen Erkenntnissen überraschte um 01.31 Uhr ein

Anwohner zwei Einbrecher, die in ein Reihenhaus, welches sich

zwischen der Klaus-Groth-Straße und dem J.-H.-Fehrs-Weg befindet. Die

beiden Unbekannten wollten über den Kellerschacht in das Haus

eindringen. Dazu hatten sie ein auf dem Schacht liegendes

Fliegengitter entfernt. Nachdem der Anwohner beide bemerkte hatte,

flüchteten sie in Richtung Klaus-Groth-Straße.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach den beiden Einbrechern. Beide sollen etwa 170 - 175 cm

groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer trug ein Tuch vor dem

Gesicht. Sie sollen deutsch gesprochen haben. Hinweise werden unter

der Telefonnummer 04101-202-0 erbeten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Holger Matzen

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell