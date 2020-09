Uetersen - Zeugen nach Raub im Tornescher Weg gesucht

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 13:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Mittwoch (09.09.2020) ist es im Tornescher Weg zu einem Raub zum Nachteil eines 32-Jährigen gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Pinneberg aktuell nach Zeugen sucht.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ging der Geschädigte um 17:45 Uhr telefonierend auf dem Gehweg zwischen Esinger und Nils Alwall Weg gegenüber der dortigen Motorenbaufirma.



Nach Beendigung des Telefonats packte ein Unbekannter den Mann von hinten, während ein weiterer Täter an der Umhängetasche des Geschädigten zerrte und versuchte, das Handy aus der Hosentasche zu ziehen.



Ein Täter schlug den Geschädigten mehrfach ins Gesicht, nachdem dieser sich gewehrt hatte.



Während der 32-Jährige zu Boden ging, flohen die Tatverdächtigen ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt unter anderem Platzwunden.



Der zuschlagende Täter wurde als ungefähr 1,75 Meter groß und schlank, der festhaltende als circa 1,85 Meter groß beschrieben. Beide sollen ungefähr 35 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Die Männer sollen entweder einen Vollbart oder einen Mundschutz getragen haben.



Nach der Tat soll ein Autofahrer angehalten und den blutenden Verletzten nach Hause gefahren haben.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht den Autofahrer und weitere Zeugen der Tat, die Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen bzw. deren Fluchtrichtung geben können.



Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 202-0 entgegen.



