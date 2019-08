Uetersen, Lindenstraße - schwerer Unfall zwischen Auto und Radfahrerin

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 21:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute kam es in der Lindenstraße in Uetersen

zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

wurde.



Die Fahrradfahrerin fuhr mit ihrem Damenrad gegen 11:45 Uhr aus

Richtung Am Mühlenteich kommend auf der Lindenstraße in Richtung

Katharinenstraße. An der Kreuzung Lindenstraße/Katharinenstraße stieß

sie mit einem von rechts kommenden Auto zusammen, das auf der

Katharinenstraße in Richtung Jahnstraße geführt wurde. Die

Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich lebensgefährlich.

Rettungskräfte brachten die 76-jährige Frau aus Uetersen mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.



Die Fahrerin des Toyota blieb unverletzt.



Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall in Zusammenarbeit mit

einem Sachverständigen auf. Unfallursächlich ist nach bisherigem

Ermittlungsstand die Missachtung der Vorfahrtregel "Rechts vor Links"

durch die Fahrradfahrerin.



Durch den Unfall entstand Sachschaden in einer Höhe von ungefähr

600 Euro.









