Uetersen: Festnahme nach Tötungsdelikt

von shz.de

09. Mai 2019, 10:53 Uhr

Uetersen (ots) - Aktuell laufen die Ermittlungen der Itzehoer

Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe

nach einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 44 Jahre alten Frau aus

Uetersen.



Am gestrigen Abend meldete sich ein 48-Jähriger gegen 19.30 Uhr

bei der Polizei und teilte mit, dass seine Exfrau tot in seiner

Wohnung im Tornescher Weg liege. Darauf entsandte Einsatzkräfte der

Polizei entdeckten tatsächlich die Leiche der 44-Jährigen, die

offensichtlich einer Gewalttat zum Opfer gefallen war. Der Tat

verdächtig ist der Exmann, dessen vorläufige Festnahme unmittelbar

vor Ort erfolgte. Der Mann stand unter dem erheblichen Einfluss von

Alkohol - ersten Erkenntnissen zufolge ging dem Geschehen ein Streit

zwischen dem einstigen Paar voraus.



Die Vorführung des Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Itzehoe vor einem Haftrichter wird voraussichtlich heute erfolgen.



Weitere Auskünfte können aktuell durch die Polizei und die

Staatsanwaltschaft nicht erteilt werden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell