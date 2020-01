Uetersen: Die Polizei sucht vermisste 15-Jährige aus Uetersen

Avatar_shz von shz.de

16. Januar 2020, 09:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei in Uetersen sucht seit gestern, dem 15. Januar

2020, die 15-jährige Amineh G. aus Uetersen.



Die Schülerin verließ gegen 06:00 Uhr am Mittwochmorgen mit ihrer Schultasche

die elterliche Wohnung in Uetersen. Auch in der Schule erschien sie seit ihrem

Verlassen der Wohnung nicht.



Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich

Amineh im Bereich Oldenburg in Niedersachsen aufhält.



Amineh G. ist 170 Zentimeter groß, schlank und trägt ihre Haare schulterlang.

Bekleidet war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer schwarzen Jacke,

einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Amineh führte ebenfalls eine rote

Tasche mit sich.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg bittet darum, sich mit Hinweisen zum

Aufenthaltsort der Minderjährigen unter der Telefonnummer 041401 / 2020 zu

melden. Der Polizeinotruf 110 steht länderübergreifend ebenfalls rund um die Uhr

für das Übermitteln von Hinweisen zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4493377

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell