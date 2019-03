Uetersen - Betrüger am Telefon

von shz.de

01. März 2019, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern, zwischen 10:30 Uhr und 12:10 Uhr,

sind sowohl in Uetersen als auch in naheliegenden Gemeinden insgesamt

drei betrügerische Telefonanrufe bei Senioren eingegangen. Die

Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen wegen versuchter

Betrugstaten aufgenommen.



Ersten Erkenntnissen entsprechend gab sich die Anruferin in

Heidgraben und Moorrege als Verwandte/Bekannte aus und bat um eine

größere Summe Bargeld für eine Eigentumswohnung. In Uetersen

versprach eine Frau am Telefon einen Bargeldgewinn, sobald man die

Transportkosten in Höhe von 1000 Euro entrichtet habe. Die Rentner

kamen den Zahlungsaufforderungen jedoch nicht nach.



In diesem Hinblick weist die Polizei noch einmal auf die

Vielseitigkeit der Betrugsmaschen hin. Betrüger gehen meist sehr

raffiniert vor, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Seien Sie

bitte vorsichtig! Unter dem Link im Internet

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ sind weitere

Informationen zu diesem Thema vorzufinden.









