Uetersen / 20-Jähriger nach Raub und gefährlicher Körperverletzung in Haft

04. Dezember 2018, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Samstag, den 27.10.18, war es in

einem Lokal in Uetersen zu einem Raub und einer gefährlichen

Körperverletzung gekommen. Am Freitag konnte der Haupttäter, ein

20-Jähriger aus Uetersen nach umfangreichen Ermittlungen von der

Polizei festgenommen werden.



Von der Tat erfuhr die Polizei erst später. Durch umfangreiche

Ermittlungen konnte die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei

Pinneberg die Tat erhellen und die drei Täter ermitteln.

Polizeitaktische Gründe sprachen seinerzeit gegen eine

Pressemitteilung.



Die zwei Männer und eine Frau aus Uetersen im Alter von 18 bis 20

Jahren hatten einem 18-Jährigen mehrere hundert Euro abgenommen und

ihn mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt hierdurch

nicht unerhebliche Kopfverletzungen. Aus Angst vor Repressalien

erstattete er aber keine Anzeige. Am Freitag, den 30.11.18,

durchsuchten die Beamten der Ermittlungsgruppe die Wohnung der

Beschuldigten. Gegen den 20-jährigen Haupttäter war bereits im Voraus

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Haftbefehl erwirkt

worden, da er bereits wegen zahlreicher gleichgelagerter Fälle

polizeilich bekannt war. Dieser wurde umgesetzt. Er befindet sich

jetzt in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Die beiden anderen

wurden mangels Haftgründen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren für ihre Tat

verantworten.









