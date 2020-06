Überschlagener Pkw auf der BAB 1 - drei Verletzte

Avatar_shz von shz.de

10. Juni 2020, 11:12 Uhr

Ratzeburg (ots) - 10. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 09.06.2020 - BAB 1 / Großhansdorf



Am 09.06.2020, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der BAB 1, in Höhe der Ortschaft Großhansdorf, in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines VW Passats die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Er fuhr auf dem rechten von drei Fahrspuren. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Hamburger nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam ca. 10 Meter abseits der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie ein 21-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sein 61-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



