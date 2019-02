Überladung - Weiterfahrt zweimal untersagt

von shz.de

24. Februar 2019, 12:03 Uhr

Aukrug und Holmmoor (ots) - Am 23.02.19 hat der

Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster gleich zwei Fahrern die

Weiterfahrt mit ihren Lkw (samt Anhänger) untersagt. In Aukrug wurde

ein 58-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer kontrolliert. Bei der

Kontrolle wurde festgestellt, dass das Gesamtgewicht der

Zugkombination (Lkw 3,5t mit Anhänger) um 50 % überschritten war.

Dafür musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung von 245 EUR zahlen.

Auf der A7 war ein 48-jähriger niederländischer Lkw-Fahrer mit seinem

Lkw samt Anhänger in Richtung Norden unterwegs. Auf dem Rastplatz

Holmmoor wurde er durch die Polizei kontrolliert. Hier wurde eine

noch höhere Überladung festgestellt. Der Lkw war um 60 % und der

Anhänger um satte 87 % überladen. Noch erschwerend kam hinzu, dass

der Fahrer seine notwendige Fahrerkarte (Nachweis über die Lenk- und

Ruhezeiten) nicht eingelegt hatte, sein Gespann Reifenmängel aufwies

und die Ladung nicht ausreichend gesichert war. Ihn erwartet ein

umfangreiches Ordnungswidrigkeitenverfahren.



