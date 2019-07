Überladen und ohne Reifenprofil wurde die Weiterfahrt untersagt

von shz.de

08. Juli 2019, 15:57 Uhr

Neumünster (ots) - Am Montagmorgen, den 08.07.19, fiel einer

Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster gegen 10:25 Uhr

ein Mercedes Sprinter auf der A7 auf. Das Fahrzeug wurde in

Fahrtrichtung Norden in Schlangenlinien geführt und der geschulte

Blick der Beamten erkannte eine mögliche Überladung. In Höhe

Neumünster-Nord wurden Fahrzeug und Fahrzeugführer überprüft. Die

Schlangenlinien wurden durch das Benutzen eines Mobiltelefons

begründet. Das mit Umzugsgut beladene Fahrzeug wies eine Überladung

von 43 Prozent auf und zusätzlich war nahezu kein Profil mehr auf den

Reifen. Aufgrund dieser Mängel wurde dem dänischen Fahrer die

Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwartet den Fahrer ein Bußgeld von

mindestens 400 Euro.



Finja Böttke









