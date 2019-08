Trunkenheitsfahrt in Geesthacht

von shz.de

07. August 2019, 12:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 07.August 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg

- 06.08.2019 - Geesthacht Gestern Nacht hat eine Streife der Polizei

in Geesthacht eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt. Eine 58-jährige

Fahrzeugführerin hatte sich mit 1,77 Promille ans Steuer ihren Seat

Mii gesetzt.



Gegen 23:50 Uhr führten die Beamten in der Geesthachter Straße

eine Verkehrskontrolle durch, nachdem ihnen die Fahrweise einer

58-Jährigen Frau auffällig vorgekommen war. Im Zuge der Überprüfung

stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin fest.

Ein Atemalkoholtest bei der Geesthachterin ergab einen Wert von 1,77

Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe

an. Der Führerschein wurde sichergestellt.



Die 58-Jährige darf bis auf weiteres keine

fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen und wird sich wegen der

Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.









