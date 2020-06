Trunkenheitsfahrt aufgedeckt

Avatar_shz von shz.de

11. Juni 2020, 11:22 Uhr

Ratzeburg (ots) - 11. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 10.06.2020 - Grande



Dank des Hinweises von Zeugen ist es den Beamten der Polizeistation Glinde am Mittwochabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Grande zu beenden.



Gegen 18.20 Uhr meldeten Zeugen auf einem Parkplatz in der Lauenburger Straße in Grande einen Mann, der stark nach Alkohol roch und die Absicht hatte, sich mit seinem Fahrzeug wieder zu entfernen. Die alarmierten Beamten kontrollierten daraufhin den 59-jährigen Volvo-Fahrer und nahmen ebenfalls starken Atemalkoholgeruch war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,71 Promille. Eine Weiterfahrt wurde umgehend unterbunden.



Der 59-jährige aus dem Reinbeker Umland musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.



