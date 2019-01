Trickdiebstahl - Rentner bestohlen

von shz.de

17. Januar 2019, 12:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 17. Januar 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg

- 16.01.2019 Lauenburg



Am16.01.2019, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Straße Alte Wache in

Lauenburg zu einem Trickdiebstahl.



Ein 77-jähriger Lauenburger wurde vor der Filiale einer Bank von

einem Mann angesprochen, ob er eine zwei Euro Münze in kleinere

Münzen wechseln könnte. Hilfsbereit zückte der Senior sein

Portemonnaie, um der Bitte nachzukommen. Er steckte seine Geldbörse

zurück in seine Jackentasche und wurde noch in ein kurzes Gespräch

verwickelt.



Kurze Zeit später bemerkte der 77-jährige den Diebstahl seiner

Geldbörse mit 60,- Euro Bargeld und informierte die Polizei.



Laut Angaben des Bestohlenen war der Täter ca. 40 Jahre alt, ca.

175 cm groß, dunkelhäutig, von schlanker Statur und sprach

gebrochenes deutsch.



Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, melde sich bitte bei

der Polizeistation in Lauenburg unter der Telefonnummer 04153/3071-0



Die Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit bei Wechselgeldwünschen.

Verschaffen sie sich möglichst Distanz zu den Personen, um

Unbekannten keinen Einblick in ihre Geldbörse zu gewähren.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell