Tresor entwendet - Zeugen gesucht

21. Januar 2019, 15:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 21. Januar 2019 | Kreis Stormarn - 19.01.2019

Ahrensburg



Während des Zeitraumes vom 18.01.2018, ab 14:45 Uhr - 19.01.2019

kam es in der Straße Sommerpark in Ahrensburg zu einem Einbruch in

ein Einfamilienhaus.



Unbekannte Täter gelangten über eine mitgebrachte Leiter auf den

Balkon des Obergeschosses und schlugen dort ein Fensterelement ein.

Es gelang so der Einstieg ins Gebäude.



Die Räume im Obergeschoss wurden durchsucht, ein verschraubter

Tresor wurde herausgerissen und entwendet. Darin befanden sich

diverse wertvolle Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro.

Aufgrund der Größe und des Gewichts ist zu vermuten, dass der Tresor

mit einer Schub- oder Sackkarre abtransportiert worden sei.



Am 19.01.2019, gegen 13:45 Uhr wurde der Polizei in Großhansdorf,

Piepershorster Weg, ein Einbruch in eine Gartenlaube gemeldet. Dabei

wurde in den Räumlichkeiten der Gartenlaube ein gewaltsam geöffneter

Tresor aufgefunden. Zudem befand sich im Gartenbereich eine

Sackkarre.



Es handelt sich bei dem aufgefundenen Tresor um das Diebesgut aus

Ahrensburg.



Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem sind im Tatzeitraum vom

18.01.2019 - 19.01.2019 in Ahrensburg, Sommerpark sowie im Bereich

des Großhansdorfer Kleingartenvereins Piepershorster Weg verdächtige

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen?

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter

der Telefonnummer 04102/809 -0.









