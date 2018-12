Trennewurth: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 5

von shz.de

04. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Trennewurth (ots) - Zur Mittagszeit hat sich auf der Bundesstraße

5 in Trennewurth ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines

Fahrzeugs ereignet. Die Insassin erlitt schwere Verletzungen und kam

mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.



Gegen 11.30 Uhr war eine 80-Jährige in einem Opel auf der B 5 aus

Richtung Marne kommend in Richtung Meldorf unterwegs. Kurz hinter der

Rettungswache in Trennewurth kam die Dithmarscherin aus noch nicht

geklärter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve nach links von

der Fahrbahn ab, schlug in den seitlichen Graben und von dort auf das

angrenzende Feld. Rund eine Stunde benötigten die Einsatzkräfte, um

die Verunglückte aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Für die

Bergungsarbeiten war die Fahrbahn komplett gesperrt.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell