Transportbox mit 16 Küken auf Bahnsteig vergessen

von shz.de

30. August 2018, 12:13 Uhr

Neumünster (ots) -



Gestern Vormittag wurde die Bundespolizei von Bahnmitarbeitern auf

eine Tiertransportbox auf dem Bahnsteig im Bahnhof Neumünster

aufmerksam gemacht.



Die Beamten nahmen sich des Sachverhalts an und stellten fest,

dass in dieser Transportbox kleine Küken (Wachteln siehe Bild) waren.



Eine Nachsuche nach dem Eigentümer blieb erfolglos, so dass die

Bundespolizisten die Box mit den 16 Küken mit zur Dienststelle

nahmen.



Nach Rücksprache mit einer Tierärztin wurde die Kleintiere zum

Tierheim verbracht. Später meldete sich eine Frau, die angab ihre

Wachteln im Bahnhof vergessen zu haben. Sie wurde ans Tierheim

verwiesen.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell