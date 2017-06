"Trainspotter" behindert Rangierfahrt

Westerland (ots) - Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde die

Bundespolizei von einem Bahnmitarbeiter über einen Vorfall im

Westerländer Bahnhof informiert. Beamte der Bundespolizei nahmen sich

des Sachverhalts an und konnten ermitteln, dass ein Mann

offensichtlich eine Lok bei einer Rangierfahrt fotografieren wollte.

Der Lokführer hatte die Person jedoch rechtzeitig gesehen und seine

Fahrt verlangsamt, so dass es nicht zu einem Zusammenprall kam.



Der 66-Jährige "Trainspotter" erhielt ein Verwarnungsgeld.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 26.Jun.2017 | 14:03 Uhr