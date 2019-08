Tornesch: Tötungsdelikt in Tornesch

von shz.de

22. August 2019, 15:03 Uhr

Tornesch (ots) - Nach dem Tötungsdelikt an einer 36-Jährigen in

Tornesch liegt den Ermittlern der Itzehoer Mordkommission nun das

Ergebnis der Obduktion vom heutigen Tag vor. Danach war für den Tod

der Frau massive Gewalteinwirkung ursächlich. Am Tatort hat die

Polizei einige Beweismittel sichergestellt.



Bei dem Opfer handelt es sich um die Tochter der verstorbenen

Ehefrau des Tatverdächtigen.



Die Hintergründe zum Motiv der Tat sind weiterhin unklar.



