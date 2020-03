Tornesch - Tödlicher Verkehrsunfall auf Bahngleis

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 28.02.2020, kam es in Tornesch zu einem

Unfall auf der Bahnstrecke nach Uetersen. Dabei wurde eine Person tödlich

verletzt.



Gegen 16:22 Uhr betrat ein 79jähriger Mann die Bahngleisanlage zwischen Tornesch

und Uetersen. Er wollte das ehemals stillgelegte Gleis am Fußgängerüberweg in

Höhe der Straße Am Grevenberg überqueren. Dabei wurde er von der zwischen

Tornesch und Uetersen fahrenden Kleinbahn erfasst und dadurch lebensgefährlich

verletzt. Die Bahnstrecke wird seit dem 20.02.2020 im Probeverkehr mit einem Zug

betrieben, welcher zweimal stündlich auf den Gleisen unterwegs ist.



Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in das UKE Hamburg geflogen. Er

verstarb jedoch noch während des Fluges. Von den 26 Fahrgästen des Zuges wurde

keiner verletzt. Der Zugführer wurde nach dem Unfall betreut. Die

Jürgen-Siemsen-Straße und die Uetersener Straße war während der

Bergungsmaßnahmen bis 20:30 Uhr durch die Polizei gesperrt.



