Tornesch - Rollende Gefahr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende hat der

Schwerlasttrupp des Polizei- Autobahn und Bezirksreviers Pinneberg

auf dem Autohof Tornesch einen 17 Jahre alten Reisebus aus dem

südlichen Schleswig-Holstein kontrolliert.



Der 24 jährige Busfahrer aus Hamburg sollte eine Schulklasse (65

Kinder) aus St. Peter Ording abholen und nach Hause bringen.



Im Rahmen der Kontrolle wurden bei einer Inaugenscheinnahme

bereits einige Mängel an tragenden Teilen des Fahrzeuges, ein

Luftverlust an der Bremsanlage und ein abgelaufener Feuerlöscher

festgestellt.



Das Fahrzeug wurde sichergestellt und beim TÜV Nord in Itzehoe

durch einen Sachverständigen untersucht.



Die Untersuchung ergab, dass dieses Fahrzeug erhebliche Mängel

aufwies. Hierbei wurden insbesondere mehrere Mängel an der

Bremsanlage und am Radlager festgestellt. Das Fahrzeug hatte starke

Rostbildung an tragenden Teilen. Weiterhin war an dem Reisebus eine

grüne Feinstaubplakette angebracht, obwohl das Fahrzeug diese

Voraussetzungen nicht erfüllte.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 11.Sep.2017 | 11:52 Uhr