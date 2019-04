Tornesch: Erneut ausgedehnter Feuer im Ahrenloher Moor (Abschlussmeldung)

von shz.de

18. April 2019, 19:58 Uhr

Pinneberg (ots) - Datum: 18.04.2019, 14:59 Uhr +++ Einsatzort:

Tornesch, Jägerweg +++ Einsatz: Feuer, im Waldgebiet, 4 Löschzüge

(FEU WALD 4)



Bei einem Waldbrand am Tornesch Jägerweg sind über 4 Hektar Fläche

verbrannt. Mehr als 100 Einsatzkräfte aus fünf Feuerwehren waren bis

in den Abend mit den aufwendigen Löscharbeiten beschäftigt. Insgesamt

war die Feuerwehr vier Stunden vor Ort, bevor der kräftezehrende

Einsatz beendet werden konnte. Vor allem die Wasserversorgung

bereitet den Einsatzkräfte Probleme - diese müsste in einem

Pendelverkehr sichergestellt werden.



Als die ersten Einsatzkräfte um Einsatzleiter und Ortswehrführer

Sönke Brandt am Einsatzort im Tornescher Jägerweg eintrafen, hatte

sich das Feuer bereits stark ausgebreitet. Auf einer Fläche von über

vier Hektar brannte es im Wald- und Moorboden. Eine Tannenreihe an

der Straße drohte von den Flammen erfasst zu werden. Dies und eine

weitere Ausbreitung haben die Feuerwehrkräfte aus Tornesch schnell

verhindern können.



Dazu wurde ein massiver Löschangriff mit mehreren handgeführten

Strahlrohren eingesetzt. Insgesamt waren zirka zehn handgeführte

Strahlrohre eingesetzt. Dabei wurden vor allem kleine Schläuche

eingesetzt - mit denen ein Nachziehen der Schlauchreserven einfacher

ist und die Wasservorräte gezielt eingesetzt werden konnten.



Die Wasserversorgung selbst gestaltete sich schwierig. Der nächste

Hydrant ist zirka 1,5 Kilometer von der Einsatzstelle entfernt an der

Feuerwache Tornesch-Ahrenlohe gelegen. Daher richteten die

Einsatzkräfte einen Pendelverkehr, zunächst mit zwei, später mit

insgesamt fünf wasserführenden Fahrzeugen ein. Gemeinsam mit den

nachalarmierten Feuerwehren aus Ellerhoop, Uetersen und Elmshorn

konnten somit 14.400 Liter Wasser transportiert werden.



Außerdem wurde dem Wasser Schaummittel zugesetzt, welches ein

tieferes Eindringen in den Untergrund ermöglicht.



Vor Ort waren über 100 Einsatzkräfte aus den vier beteiligten

Feuerwehren. Außerdem unterstützte der stellvertretender

Kreiswehrführer Stefan Mohr die Einsatzleitung vor Ort.



Nach über vier Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte den

Einsatzort verlassen und an die Ahrenloher Feuerwache einrücken, wo

das THW Barmstedt die Verpflegung für die Einsatzkräfte

sicherstellte.



Kräfte (Feuerwehr) FF Tornesch: 45 Kräfte mit 9 Fahrzeugen FF

Ellerhoop: 24 Kräfte mit 4 Fahrzeugen FF Uetersen: 18 Kräfte mit 3

Fahrzeugen FF Elmshorn: 16 Kräfte mit 4 Fahrzeugen KFV Pinneberg:

Stellv. Kreiswehrführer mit KdoW, Pressesprecher mit PKW, 1 Kraft mit

STW Gesamt: Zirka 106 Kräfte mit 23 Fahrzeugen Einsatzleiter: Sönke

Brandt, Ortswehrführer Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe



Zeiten 14:59 Uhr: Alarmierung FF Tornesch, Zugalarm 15:03 Uhr:

Alarmierung FF Tornesch, Vollalarm 15:16 Uhr: Alarmierung FF

Tornesch, Vollalarm und Sirenenalarm 15:26 Uhr: Alarmierung FF

Ellerhoop, Löschhilfe 16:39 Uhr: Alarmierung FF Uetersen und FF

Elmshorn, Löschhilfe









