Tornesch - Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 9. Juni 2017, gegen 12 Uhr

ist ein alkoholisierter Motorradfahrer auf regennasser Fahrbahn

gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verlor ein 62-jähriger

Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg im Kreuzungsbereich Esinger

Straße / Ahrensloher Straße auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle

über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen,

so dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger

Krankenhaus geflogen wurde. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren an

dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Ersten Ermittlungen zufolge stand

der Motorradfahrer während der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen

können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Uetersen unter

04122/7053-0 mitzuteilen.









